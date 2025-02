Dalle colonne de La Stampa, Marco Tardelli riflette sugli errori commessi da Var e arbitri nelle ultime settimane. Per l'ex tecnico sarebbe importante la presenza di un giocatore in sala Var durante un match. Tardelli inoltre critica Simone Inzaghi reo di "aver girato intorno" alla domanda sul corner assegnato all'Inter contro la Fiorentina e da cui poi è scaturito il gol. In realtà il tecnico nerazzurro in conferenza aveva affermato senza giri di parole che la palla crossata da Bastoni era nettamente uscita.