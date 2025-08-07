L'attaccante iraniano non ha convinto affatto nel suo primo anno in nerazzurro e lascerà l'Inter in questa finestra di mercato

Matteo Pifferi Redattore 7 agosto 2025 (modifica il 7 agosto 2025 | 08:46)

"Sono ore in cui l’Inter snellisce il reparto avanzato: fatto Valentin Carboni al Genoa e in divenire l’uscita di Sebastiano Esposito, anche su Taremi sta arrivando il momento di una decisione". Apre così l'articolo del Corriere dello Sport in merito al futuro di Taremi. L'attaccante iraniano non ha convinto affatto nel suo primo anno in nerazzurro e lascerà l'Inter in questa finestra di mercato.

"Dopo i titolari, rimescolamento puro al netto della telenovela Lookman. L’attaccante iraniano è ai margini del progetto per i vice-campioni d’Europa, dopo una stagione in cui non ha convinto affatto. Taremi è vicino al trasferimento in Premier League, con destinazione Leeds ovvero il club che in questo momento avrebbe sopraffatto la concorrenza di West Ham, Fulham e Nottingham. In ogni caso l’Inter andrebbe a guadagnare, visto l’arrivo della punta - che ha già messo da parte le proposte di Botafogo e Flamengo - a parametro zero un anno fa. Il gradimento di Taremi è rivolto solo all’Europa", specifica poi il quotidiano.

Diverso il caso di Asllani che, al contrario, punta a rimanere in Serie A e ha rifiutato la proposta del Betis. Anche il centrocampista albanese non rientra nei piani di Chivu. "La situazione può sbloccarsi da un momento all’altro, anche perché Ausilio e Marotta attendono di poter fare quadrato attorno alle uscite e ricavare abbastanza per avere libertà d’azione nel mercato in entrata. Le prove tattiche di 3-4-2-1 (mentre la squadra domani sera è impegnata in un test con il Monaco) peraltro simboleggiano una strettoia per Asllani, in un centrocampo che Chivu può progettare con un abito differente rispetto al solito. Il Sassuolo resta un’opportunità concreta per il giocatore che, in questi anni, non è stato all’altezza come prima alternativa a Calhanoglu", chiosa il CorSport.