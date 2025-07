Arrivato all'Inter la scorsa estate a parametro zero con un curriculum di tutto rispetto, Mehdi Taremi non è riuscito a rispettare le attese: solo 3 gol con la maglia nerazzurra, di cui 2 su calcio di rigore e a risultato ampiamente acquisito, e un rendimento ben lontano rispetto a quello avuto con il Porto. Un vero e proprio fallimento tecnico, che ha spinto la dirigenza interista a fare della riflessioni e a giungere alla conclusione che la soluzione migliore per tutti sia quella di separarsi dopo un solo anno.

Così scrive il Corriere dello Sport: "Altri fattori, invece, rendono più incerto il destino di Taremi. Che, appunto, è ancora bloccato in Iran, ma che dovrebbe riuscire a fare rientro presto in Italia. L'Inter ha preso una decisione: dopo la deludente scorsa stagione, meglio non insistere e arrivare alla separazione, in modo da aprire lo spazio per un ulteriore innesto là davanti. La base di partenza per la cessione dell'iraniano è 10 milioni, comunque trattabili. Da capire se i sondaggi di Nottingham Forest, Fulham (il più convinto) e Besiktas possano evolvere in vere e proprie trattative. Intanto, è stato proposto anche al Fenerbahçe di Mourinho".