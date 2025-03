L'attaccante dell'Inter Taremi ha realizzato una doppietta decisiva con la maglia dell'Iran e ora vuole dare il suo contributo in nerazzurro. Da qua a fine stagione l'ex Porto vuole essere decisivo per la squadra di Inzaghi.

"Sgranando gli occhioni da bravo ragazzo, senza la minima traccia della celebre ferocia persiana, Mehdi Taremi ha fatto un’ammissione candida allo stadio Azadi di Teheran, il quarto più grande al mondo: «Ora spero di poter fare prestazioni migliori per l’Inter per il resto della stagione...». Poco prima, l’iraniano nerazzurro era tornato di nuovo ad essere un eroe in patria: aveva segnato una doppietta all’Uzbekistan nel pareggio 2-2 che ha ufficialmente portato l’Iran al Mondiale 2026. Il fatto che si giochi negli Stati Uniti, poi, non è secondario a quelle latitudini: impossibile separare sport e politica", riporta La Gazzetta dello Sport.