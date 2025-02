"Come dire: verso il derby d’Italia tutti insieme, non solo in campo. Un antipasto gustoso in vista del big match di domani contro l’Inter. Una sorta di San Valentino anticipato di ventiquattro ore per la Signora. Prima di riunirsi ieri con mogli e compagne, i bianconeri hanno trascorso un po’ di tempo tra di loro a tavola e lontano dalla routine del centro sportivo. E chissà che la visita di Bonucci, arrivato a fare gli onori di casa a inizio serata, non porti fortuna alla Juve", aggiunge La Gazzetta.