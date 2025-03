"Lautaro e Thuram hanno trovato il nido di coppia nella zona sud della città, dove batte orgoglioso il cuore del Feyenoord: ieri lo hanno trafitto entrambi, due frecce nerazzurre piantate al “De Kuip”. In olandese significa “la vasca”, qui spesso gli avversari devono nuotare per rincorrere i ragazzi di casa. La stessa sorte è toccata per un po’ anche all’Inter, prima che i suoi due attaccanti si accendessero definitivamente tra la fine del primo e l’inizio del secondo tempo. Marcus in spaccata volante, Martinez con destro saettante. È la ThuLa in Eurovision, come mai si era mostrata prima in questa coppa. Da quando si frequentano, i due attaccanti di Simone non avevano ancora segnato nella stessa sera di Champions. Entrambi adesso ricorderanno questa gita tra i canali anche perché marchia a fuoco la loro carriera ed è stata accompagnata dai complimenti sinceri di un maestro del genere come Robin van Persie: per il tecnico del Feyenoord sono «tra le migliori coppie d’Europa»", sottolinea La Gazzetta dello Sport.