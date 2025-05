"Trenta secondi! Solo trenta secondi per mettere a segno una rete pazzesca. Uno spettacolare colpo di tacco che ha fatto calare il gelo sulla collina di Montjuic. E dire che fino a qualche giorno fa pareva impossibile che Marcus Thuram potesse recuperare in tempo per la prima delle due sfide ravvicinate col Barça, che valgono la finale della Champions". Apre così l'articolo del Corriere dello Sport su Marcus Thuram , autore di una grandissima partita impreziosita da un clamoroso gol di tacco.

"Novanta minuti nelle gambe, dopo il problema all’adduttore della coscia sinistra riscontrato lo scorso 18 aprile, neppure due settimane fa, il buon Marcus non li aveva. Giocarselo subito o inserirlo a gara in corso? Simone Inzaghi, allenatore sensibile, ha sciolto il dubbio della vigilia lanciando dal primo minuto l’attaccante francese, nato a Parma, e non ha avuto neppure il tempo di posizionarsi nella sterminata area tecnica dell’impianto che il suo pupillo aveva già messo a segno una rete che, per tempestività e bellezza, è destinata a rimanere nella storia del torneo", aggiunge il quotidiano.