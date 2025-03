"Marcus Thuram ha trovato all’Inter una dimensione felice e duratura: almeno al momento, non sembra sentire il fascino di altre big continentali e lo stesso club nerazzurro vorrebbe stringerlo a sé il più possibile. Un abbraccio sincero, ma costoso. Il francese è protetto da un contratto ancora lungo, 2028, e ben remunerato, 6 milioni netti a stagione, ma occhio a quel foglio allegato che penzola. Attaccata alla schiena di Marcus c’è una clausola da 85 milioni, chi li paga se lo porta via senza fiatare. La cifra è comunque alta, in linea con il valore della punta, ma rende il cartellino di Marcus “attaccabile”. Per questo, l’Inter pensa già adesso a come azzerare qualsiasi rischio d’estate. Quella clausola, che non piace poi così tanto ai dirigenti, potrebbe essere eliminata. Ovviamente, in parallelo si aprirebbe una trattativa per un aumento di stipendio, meritato sul campo. Se ne discuterà a tempo debito, ma la volontà di partenza si vede già su entrambi i fronti: in casi come questo, significa che metà del lavoro è fatto", precisa La Gazzetta dello Sport.