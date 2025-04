Una vera e propria corsa contro il tempo, quella di Marcus Thuram : l'attaccante francese ha lavorato ancora una volta a parte, e sarà costretto a saltare anche la sfida in programma domani contro la Roma. Il suo obiettivo è quello di scendere in campo mercoledì a Barcellona, nell'andata delle semifinali di Champions League: uno scenario difficile, ma non impossibile.

In casa Inter si respira un cauto ottimismo, come scrive La Gazzetta dello Sport: "Proprio nella prossima sfida ai catalani, mercoledì sera, l'Inter potrebbe ritrovare l'altra metà della ThuLa, anche se la prudenza è d'obbligo: Thuram ieri ha lavorato ancora a parte, domani non ci sarà e avrà bisogno di uno o due allenamenti in gruppo per presentarsi alla grande sfida di Champions, come sperano con fiducia in casa nerazzurra".