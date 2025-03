Il quotidiano Il Giornale parla dell'Inter di Inzaghi e delle ultime nove gare di campionato, di come adesso comincia la volata per lo scudetto in un momento in cui si giocano anche le semifinali di Coppa Italia nel derby col Milan e i quarti di finale di Champions League contro il Bayern Monaco. "Il calendario incalza, ma Inzaghi è convinto di essere pronto. Un po' allenatore e un po' alchimista, gestore di uomini, di risorse e di emozioni", scrive il quotidiano.

L'Inter ha recuperato Dimarco e Darmian, mancano invece Dumfries e Lautaro (che proverà a tornare in campo col Milan). Oggi gioca Thuram."Si è appena auto inserito tra i migliori dieci attaccanti al mondo perché a questa squadra non manca certo l'autostima. Insegue il gol che gli manca dal 19 gennaio in campionato. Sarebbe il 14esimo, bottino mai finora raggiunto in carriera (mentre in giro per il mondo, sono molti più di 10 ad averlo già fatto, ma almeno alle parole evidentemente non c'è mai un limite)", scrive il giornale a proposito dell'attaccante.