"una nebbia che ti rovina il sabato pomeriggio e peggiora l’umore pure della persona meglio disposta al mondo. Ma non quello di Marcus Thuram, che entra in campo per il riscaldamento, butta uno sguardo verso la “sua” curva Nord e mostra un sorriso grande così. E neppure quello di Didier Deschamps, che ha già tanto da fare in Francia con le critiche che no, non c’è spazio per preoccuparsi anche del meteo. Così Milano ha accolto «les Bleus». Tranne Theo Hernandez, per la verità, che per via di un fastidio al ginocchio rimediato contro Israele ha saltato la rifinitura e stasera non sarà della partita", scrive La Gazzetta dello Sport.