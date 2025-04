"Più o meno tutto il blocco dei titolarissimi sarà della partita, a cominciare da Bastoni e Mkhitaryan, squalificati con la Roma. L’azzurro e l’armeno sono rispettivamente il secondo e il quarto giocatore di movimento più utilizzati in stagione da Inzaghi e si presenteranno all’appuntamento di Montjuic più freschi degli altri: non è poco di questi tempi. Anche perché con la Roma il tecnico ha dovuto spremere gli altri big, da Lautaro a Calhanoglu e Barella. Ma la questione, oltre che fisica, è mentale e allora va da sé che saranno proprio loro i leader ai quali Simone chiederà di indicare la via, come e più del solito. L’esperienza e lo spirito di sacrificio che hanno contraddistinto il cammino dell’Inter in questa Champions sono il miglior scudo da contrapporre al talento e alla freschezza dei ragazzi di Flick. La vera incognita, piuttosto, abita a sinistra, perché la versione attuale di Dimarco, mai così sofferente – e assente ingiustificato sui gol di Kane, Orsolini, Jovic e Soulé –, autorizza Inzaghi a ragionare sulla possibilità di presentarsi a Montjuic con Carlos Augusto piazzato di fronte a quell’iradiddio di Lamine Yamal. Siamo oltre il semplice ballottaggio d’ufficio: il brasiliano che ha brillato all’Allianz Arena sale nel borsino".

"Sull’aereo per la Spagna saliranno Dumfries e Thuram: il loro Barça-Inter è cominciato da angolazioni diverse – il primo dentro nella ripresa l’altro giorno, il secondo al lavoro ad Appiano – ma le strade potranno incontrarsi a Montjuic. Perché l’olandese, dopo la mezzora di rodaggio con la Roma, è pronto a partire titolare, mentre Marcus corre con fiducia. Ieri ha lavorato con successo anche sui cambi di direzione; oggi si allenerà in gruppo, poi partirà per Barcellona con l’immancabile cuscino sotto braccio. Inzaghi lo impiegherà, questo è certo, resta da capire come. Non è da escludere una partenza dal’inizio, come col Bayern, come in tutte le grandi notti dei nerazzurri. Se vera Inter dev’essere, del resto, prescindere dalla ThuLa proprio non si può", aggiunge Gazzetta.