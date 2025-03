Tre partite per garantirsi un jolly scudetto e per mettere ancora più pressione sul Napoli. L'Inter affronta tre avversari alla portata

Tre partite per garantirsi un jolly scudetto e per mettere ancora più pressione su Napoli e Atalanta. L'Inter affronta tre avversari sulla carta alla portata (Udinese, Parma e Cagliari) per provare ad allungare nella corsa scudetto. Scrive Tuttosport:

"Udinese oggi alle 18 a San Siro, poi la trasferta a Parma sabato 5 aprile e Cagliari fra le mura amiche sabato 12. Tre partite sulla carta alla portata, tre partite da vincere per regalarsi una gara jolly, ovvero un passo falso che a quel punto, con 9 punti incamerati, potrebbe non scombinare i piani scudetto. L’Inter di Simone Inzaghi riprenderà la sua corsa in casa contro la squadra friulana. Una partita trabocchetto, perché i pronostici sono tutti per i nerazzurri che però dovranno fare a meno, fra infortuni e squalifiche, di Lautaro Martinez, Dumfries e Bastoni, ovvero tre titolarissimi, più Zielinski".