Il giornale napoletano parla della carica dell'allenatore in vista del rush finale del campionato

A Napoli si preparano per il rush finale nella corsa scudetto. Il Mattino parla di Antonio Conte e della carica che sta trasmettendo alla sua squadra: "Sono a fine stagione si tireranno le somme. Il destino adesso è nelle mani della squadra azzurra, ma guai a sottovalutare il calendario", scrive il quotidiano napoletano. Il giornale parla di un patto per lo scudetto o meglio una tregua con la quale si permetta alla squadra di concentrarsi solo sul titolo finale ponendo per un momento fine alle polemiche nate dalle parole dello stesso allenatore sulla rosa a sua disposizione.