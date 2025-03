Lottare su tutti i fronti fino alla fine della stagione non è un semplice slogan in casa Inter. L'obiettivo è davvero quello di lavorare a testa bassa per conquistare qualsiasi trofeo a disposizione. Si legge sul Corriere dello Sport: "Si può fare. Dentro l’Inter c’è la convinzione che il Triplete non sia un miraggio. Avere questo tipo di pensiero, evidentemente, non significa che il Triplete verrà conquistato, ma certo verrà fatto ogni sforzo per inseguire un traguardo clamoroso. E nessuno più si nasconde in questo senso.