"L’idea è che l’Intersia una squadra stanca, sfibrata e sfiduciata. Per questo forse alla fine San Siro la applaude, perché ripensandoci oggi, la qualificazione col Bayern sconfina nell’eroismo sportivo, per quanto l’avversario fosse menomato dagl’infortuni. È come se la luce si fosse spenta quella sera". Il Giornale parla dell'ultima sconfitta in casa Inter, quella contro la Roma, la terza di fila e non era mai successo nell'era Inzaghi.