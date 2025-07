Non solo quelle di Denzel Dumfries e Marcus Thuram, una ancora attivabile e l'altra già scaduta. Come ormai noto, anche un altro nerazzurro ha una clausola pendente sul suo cartellino.

"C’è anche una terza clausola un po’ più vantaggiosa per l’Inter, che se fosse pagata farebbe meno dispiacere delle altre. Perché anche nel contratto di Yann Bisseck ce n’è una: da 120 milioni, anche questi pagabili in una sola soluzione. Se qualche estimatore del tedesco si presentasse a Milano con una valigetta di banconote, troverebbe le porte della sede interista aperte. Perché Bisseck è un giocatore considerato cedibile per fare cassa. Meglio se per un valore vicino a quello della clausola (sarebbe un sogno), ma bastano anche 35-40 milioni. Servirebbero poi per lanciare l’assalto a Giovanni Leoni.