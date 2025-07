Il quotidiano torna sulla foto postata su Instagram dal difensore francese nella giornata di ieri

Daniele Vitiello Redattore/inviato 4 luglio 2025 (modifica il 4 luglio 2025 | 15:32)

Ha fatto discutere non poco l'ultima foto postata sui social da Benjamin Pavard. Il difensore dell'Inter, tornato anzitempo in Italia dagli USA per un riacutizzarsi del problema alla caviglia, si è divertito con alcuni amici, tra cui Theo Hernandez, a giocare a padel in quel di Porto Cervo. Di sicuro non il massimo, considerando il momento e le motivazioni del rientro alla base. Sul tema torna anche TuttoSport in edicola stamattina. Si legge infatti:

"I sostenitori nerazzurri, che hanno visto il difensore in campo solo per 58 minuti nell’ultima manifestazione globale, all’esordio contro i messicani del Monterrey, hanno espresso via social il proprio malcontento rivolgendo in molti casi parole sicuramente non troppo carine e di disistima verso il calciatore. Contestando al ventinovenne la scelta di entrare in campo racchetta alla mano, dopo non averlo fatto sul rettangolo verde di gioco con la maglia dell’Inter nei giorni precedenti.

Una leggerezza. Un qualcosa che sicuramente si sarebbe potuto evitare, ma un episodio sul quale però non si registrano reazioni particolarmente negative da Viale della Liberazione. Questo perché comunque Pavard negli Stati Uniti ha provato davvero ad allenarsi al massimo nonostante una caviglia evidentemente malconcia e particolarmente gonfia, per essere poi mandato in vacanza proprio. Il dolore percepito dall’atleta - e la situazione in essere - non gli avrebbero permesso di affrontare un torneo calcistico professionistico".