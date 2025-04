Brutta prestazione dell'Inter ieri a San Siro contro la Roma. La sconfitta è costata il primo posto. Il Napoli non ha sprecato l'occasione, ha regolato la pratica Torino e si è presa la vetta in solitaria della classifica.

"Fine corsa. Certo, la matematica non condanna ancora l'Inter, ma il ko di ieri a San Siro con la Roma, unito al successo serale del Napoli sul Torino, profuma molto di sentenza. A quattro giornate dal termine della Serie A, l'Inter - a terra fisicamente e mentalmente (ieri è arrivata la terza sconfitta consecutiva, un evento mai accaduto con Simone Inzaghi allenatore) - è precipitata in due giornate a meno 3 dal Napoli e ha detto addio alla Coppa Italia. Ciao Triplete in primis e da ieri il bis in campionato è diventato una sorta di Everest. Il 5 maggio da ieri ha un nuovo compagno: il 27 aprile. Nel 2022 l'Inter perse il famoso recupero a Bologna con la papera di Radu e regalò di fatto il titolo al Milan. Ieri la rete di Soulé si è rivelata un assist a Conte", scrive Tuttosport.