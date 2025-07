Si legge su TuttoSport: "L’ Hakaneide prosegue e sembra un scontro di posizione. O, per restare in tema, una partita decisiva ma bloccata. Ciascuno sulle sue, in attesa che qualcun altro faccia la prima mossa. I contatti tra la dirigenza dell’Inter e l’entourage di Calhanoglu, dopo che Lautaro e Marotta hanno lavato in pubblico i panni sporchi, non sono ripartiti.

Le posizioni sono chiare: ai primi abboccamenti dal Galatasaray, tramite l’agente Gordon Stipic, l’Inter ha risposto con una valutazione di 40 milioni di euro. Più del doppio di quanto, due anni fa e in condizioni simili, abbia fruttato la cessione di Brozovic: una richiesta formulata nella consapevolezza di un punto di caduta più basso, sui 25 milioni. Nel frattempo, è però cambiato tutto: l'uscita del capitano - che non aveva nel mirino solo Calhanoglu - e del presidente non ha aumentato le chance che il Gala vada oltre i 15-20 milioni. Il club turco, per la cronaca, viaggia su binari paralleli: la pista che porta a Ilkay Gundogan, nonostante la chiusura arrivata dal diretto interessato, è tutt'altro che tramontata.

Da chi partirà la prima mossa non è un dettaglio: in questi casi, spetta a chi acquista, o a chi vuole andare via. La rottura, per quanto fosse nell’aria, è però arrivata dall’Inter, e Calha, da parte sua, non ha mai chiesto la cessione, figurarsi a zero. A proposito: nelle ultime ore, dalla Turchia, sono rimbalzate nuove dichiarazioni, da bollare come fake news. Calhanoglu sta trascorrendo queste notti in cui, come canta Liga, non succede niente ma succede tutto, in vacanza con la moglie e la famiglia dell’amico Kaan Ayhan, ex Sassuolo ma oggi al Galatasaray. Si torna sempre al club di Istanbul, che dalla sua ha il tempo: il campionato turco inizierà prima della Serie A, ma Calhanoglu è una ciliegina sulla torta per cui vale la pena aspettare.