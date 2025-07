Lo stato dell'arte dopo le parole di Marotta sul fronte Calhanoglu: domani atteso il calciatore ad Appiano Gentile

Daniele Vitiello Redattore/inviato 22 luglio 2025 (modifica il 22 luglio 2025 | 16:32)

L'ultimo capitolo della telenovela Calhanoglu è rappresentato dalle parole rilasciate ieri da Beppe Marotta. Il presidente nerazzurro ha ribadito che finora a Milano non è giunta alcuna offerta da parte del Fenerbahce, per cui si è fermi al colloquio rapidissimo con il Galatasaray che ha soltanto infastidito Ausilio. Sulla situazione è tornato anche TuttoSport in edicola stamattina:

"La situazione, ogni giorno che passa, è sempre più kafkiana. Da una parte c’è l’Inter, che mai ha ricevuto offerte per Hakan Calhanoglu; dall’altra il Fenerbahçe che, sostengono in Turchia, è pronto a fare questa benedetta offerta da 20 milioni per il centrocampista. Nonostante - come già sottolineato - José Mourinho abbia altre priorità sul mercato per rinforzare la squadra.

In mezzo c’è lui, Calhanoglu, che è una sfinge. Negli Stati Uniti - quando la tempesta mediatica arrivata da Istanbul riguardava il Galatasaray - non aveva mai chiesto la cessione ai dirigenti. Poi i turchi avrebbero incontrato Ausilio a Milano portando un’offerta ridicola («Ci siamo subito resi conto che non c’era nulla») perché il loro budget era esclusivamente destinato alla trattativa Osimhen. Stavolta non è dato sapere quale sarà l’epilogo della telenovela. Almeno finché Calhanoglu domani non si troverà faccia a faccia con Marotta e Ausilio".