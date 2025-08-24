È già vigilia di Serie A. Dopo settimane di lavoro, ad Appiano Gentile è il momento di trovare la sintesi e di scegliere la formazione da mandare in campo per Inter-Torino. Al netto della squalifica che dovranno scontare Calhanoglu e Pio Esposito, per Chivu c’è una buona notizia. La sottolinea TuttoSport:

“Chivu sicuramente può sorridere: ieri infatti tutti i calciatori della rosa dell’Inter si erano allenati in gruppo, compresi, come previsto negli scorsi giorni, Carlos Augusto – che ha svolto tre giorni di lavoro individuale solo a livello precauzionale e che sicuramente ci sarà contro i granata – e Frattesi – per cui i nodi sull’eventuale convocazione verranno sciolti dopo l’allenamento odierno”.