Le ultime sull'esterno nerazzurro che per via della clausola rescissoria nel contratto torna al centro del mercato in questo momento

Daniele Vitiello Redattore/inviato 4 luglio 2025 (modifica il 4 luglio 2025 | 10:46)

Denzel Dumfries non lascia tranquilla l'Inter, né i suoi tifosi. In questo preciso momento, a causa della clausola rescissoria presente nel suo contratto, qualsiasi club potrebbe presentarsi a Milano per sottrarlo ai nerazzurri a soli 25 milioni di euro. Sul tema torna anche TuttoSport in edicola stamattina. Si legge infatti nel focus:

"L’olandese, che da poco ha cambiato procuratore, scegliendo Jorge Mendes, ha una clausola rescissoria, valida per l’estero e non per l’Italia, di 25 milioni, pagabili in una sola soluzione e da saldare entro la prima metà di luglio. Al momento però l’Inter – rispetto alla possibile offensiva dei catalani – è piuttosto tranquilla.

Sia perché non si registra un interessamento concreto dei blaugrana per il calciatore, sia perché i noti paletti relativi al fair play finanziario che gravano sulla società di Laporta non permetterebbero al Barcellona – ad oggi – di poter sostenere l’affare con questi termini economici.

Semmai i nerazzurri dovranno eventualmente preoccuparsi di iniziative di un certo tipo provenienti dall’Inghilterra. Non è un segreto che Dumfries apprezzi particolarmente la Premier League – tanto che in passato aveva cullato la speranza di raggiungere l’amico Onana al Manchester United. Qualora Oltremanica ci fosse un top club pronto ad investire su di lui – anche pesantemente a livello di ingaggio -, l’ex Psv potrebbe davvero riflettere sul lasciare a breve Milano".