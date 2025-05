Peccato che finora l’Inter dei titolarissimi sia stata poco più che un ologramma. Incredibile ma vero, l’undici di gala Simone Inzaghi è riuscito a metterlo in campo soltanto due volte in stagione nel girone di andata in Serie A e mai in Europa. La prima nel derby del 22 settembre, la seconda - sempre a San Siro - nello scontro diretto con il Napoli il 10 novembre. Bilancio? Un pareggio (1-1 contro i soldatini di Conte) e una sconfitta (1-2 contro il 4-2-4 di Fonseca che spiazzò Inzaghi).

Al di là della scaramanzia che pure popola il mondo dello sport (la squadra scenderà in campo a Monaco in giallo anche perché l’unico ko in Champions è stato a Leverkusen, quando giocò con la maglia bianca, quella che sarebbe stata la scelta naturale per la finale), risulta singolare il fatto che l’Inter nelle 59 gare giocate finora in stagione soltanto due volte abbia mandato in campo il suo “lato A”.