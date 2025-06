Oggi in edicola Tuttosport critica l'Inter per quanto fatto vedere fin qui dai nerazzurri nel Mondiale per Club. Ecco cosa scrive il quotidiano

Oggi in edicola Tuttosport critica l'Inter per quanto fatto vedere fin qui dai nerazzurri nel Mondiale per Club. Ecco cosa scrive il quotidiano:

"In un girone che, solo a guardarlo, pare la riedizione calcistica di “Giochi senza Frontiere” (messicani, argentini e giapponesi), l’Inter - dopo lo scialbo pareggio con il Monterrey - stava riuscendo nell’impresa di non vincere neanche contro l’Urawa Reds Diamond. I tre punti sono invece arrivati grazie alla zampata in pieno recupero di Valentin Carboni che non metteva piede in campo da inizio ottobre quando, in allenamento con la Nazionale argentina, aveva riportato la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro".

"A rimettere i nerazzurri in carreggiata aveva però provveduto il solito gol di Lautaro Martinez in mischia. Vittoria che sa di brodino visto che all’orizzonte c’è il River Plate, un Everest al cospetto dei primi due avversari affrontati nel girone. E comunque, anche qualora dovesse qualificarsi per gli ottavi, non si capisce come l’Inter possa riuscire a fare strada al Mondiale per club, ma forse non sarebbe neanche un male: il flop sarebbe comunque compensato dalla possibilità di avere più tempo per riposare in vista della prossima stagione che, viste le premesse, si annuncia alquanto complicata".

