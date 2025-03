Nelle pagelle di Tuttosport su Inter-Feyenoord, è Marcus Thuram il migliore in campo per il quotidiano

Nelle pagelle di Tuttosport su Inter-Feyenoord, è Marcus Thuram il migliore in campo per il quotidiano. Voto alto (7,5) per l'attaccante francese autore di uno straordinario gol: "Il gol, bellissimo, ricorda quello nel derby della passata stagione che fu eletto come il migliore del campionato ’23-24. Poi si rilassa per il resto del primo tempo, giochicchiando senza concretezza. Nella ripresa parte a mille e diventa inarrestabile. Certo, simula e il Var porta l’arbitro ad ammonirlo, però poi colpisce una traversa dopo un grande slalom. Esce fra gli applausi: Atalanta avvisata".

Bene anche Dumfries, 7: "Capitano per una notte, ancora una volta dimostra di attraversare un momento di forma devastante. Non si ferma mai, al 90’ ara due volte tutto il campo in accelerazione". 6,5 per Simone Inzaghi: "I due gol in avvio di ogni frazione, facilitano la serata e gli permettono di gestire le energie di tutti. Voleva un'Inter in corsa su tutti i fronti ad aprile, ce l'ha fatta. Festeggia al meglio le 200 panchine all’Inter".