Per Simone Inzaghi è il momento più buio da quando è all’Inter, peggiore pure del recupero perso con il Bologna la stagione precedente che sfilò lo scudetto dalle maglie dei nerazzurri per passarlo ai cugini rossoneri. La panchina del tecnico piacentino traballa come non mai e a tenerla ancora in piedi sono i risultati nelle coppe: il 4 aprile con un rigore in pieno recupero di Lukaku l’Inter pareggia a Torino 1-1 l’andata della semifinale di Coppa Italia, mentre l’11 con le reti di Barella e del belga la squadra nerazzurra vince a Lisbona per 2-0 l’andata dei quarti di Champions.