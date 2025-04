TS / Inter, Inzaghi cambia col Cagliari: Zalewski debutta dal 1′, in attacco…

Diversi giocatori sono usciti affaticati dalla gara contro il Bayern. Darmian ha dovuto lasciare il campo per crampi, Francesco Acerbi ha sfruttato la pausa dell’intervallo per recuperare energie sul lettino dello spogliatoio e ha poi stretto i denti per tornare in campo. Bastoni e Calhanoglu, sostituiti precauzionalmente nella gara di campionato precedente contro il Parma per evitare infortuni, hanno invece giocato tutti i novanta minuti in Baviera. Lo stesso dicasi per la coppia d’attacco, con il solo Lautaro Martinez risparmiato nei minuti finali.

Alla luce di queste condizioni, è molto probabile che Inzaghi opti per una rotazione significativa nella sfida contro il Cagliari. Si prevede un turnover calibrato, con cambi distribuiti in ogni reparto. In difesa, solo Pavard potrebbe essere confermato tra i titolari, affiancato da Stefan de Vrij e Yann Bisseck nel ruolo di centrale di sinistra. Sulla fascia sinistra, Carlos Augusto sembra destinato a partire ancora una volta dal primo minuto, anche perché Dimarco dovrebbe rientrare solo parzialmente in gruppo nella giornata odierna e potrebbe essere disponibile al massimo per uno spezzone di gara, in attesa di ritrovare la maglia da titolare in Champions League. Sulla corsia opposta, Zalewski si candida per il suo esordio da titolare con la maglia nerazzurra.

A centrocampo, Asllani potrebbe far rifiatare Calhanoglu in cabina di regia, mentre Davide Frattesi è in ballottaggio per una maglia con Nicolò Barella o Henrikh Mkhitaryan. In attacco, le alternative non mancano. Marko Arnautovic è dato come sicuro titolare, mentre restano aperte le possibilità per il ruolo di suo partner: dalla conferma della coppia Thuram-Lautaro, a una staffetta tra i due, fino alla chance di rivedere Joaquin Correa dal primo minuto. Mehdi Taremi, invece, difficilmente sarà in panchina sabato, ma potrebbe rientrare nella lista dei convocati per il match europeo della prossima settimana.