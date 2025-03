Sul mercato, oltre ai soldi (che sono comunque molto importanti) conta il potere attrattivo di una società. E l’Inter, anche nel malaugurato caso in cui dovesse chiudere la stagione senza vincere trofei (la Champions resta un Everest, in Serie A la concorrenza è agguerritissima e il menù di Coppa Italia offrirà il doppio derby col Milan), in questi anni ha dimostrato di poter arrivare in fondo in ogni competizione. E, soprattutto, di aver raggiunto l’eccellenza in Europa.