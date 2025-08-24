Il focus sul difensore francese che sta per iniziare la sua terza stagione in nerazzurro con ancora addosso voci di mercato

Daniele Vitiello 24 agosto 2025

C'è chi sostiene che Benjamin Pavard possa addirittura lasciare l'Inter in questi ultimi giorni di mercato. Eppure, domani il francese dovrebbe scendere in campo dal primo minuto con il Torino. Perché, al netto di mesi effettivamente poco convincenti, rimane il titolare in quella zona di campo e un profilo il cui curriculum parla chiaro. A Milano però finora ha mostrato due versioni di sé. Lo ricorda anche TuttoSport in edicola stamattina:

"Il francese è l'emblema del crollo dell'Inter '24-25. A inizio febbraio ha accusato un problema alla caviglia sinistra a Firenze e da lì non è stato più lui se non nelle notti di Champions (con Feyenoord, Bayern e Barcellona). Fra Serie A, Coppa Italia e Mondiale per club, 12 partite, 1 solo gol a Parma (svirgolando la palla) e poche azioni degne di nota.

Dimarco ha offerto il solito buono - se non ottimo - apporto offensivo, una stagione da 4 gol e 11 assist, però nella fase difensiva è "regredito". Senza voler prendere in esame il doppio confronto col Barcellona del fenomeno Yamal (chi non ha faticato contro il Golden Boy?), in tante delle ultime gare dell'Inter, amichevoli estive comprese, le reti incassate sono arrivati o dalla sua parte o direttamente da suoi errori-distrazioni.

E poi Pavard: benissimo alla prima stagione a Milano, festeggiata con lo scudetto, anonimo nella scorsa. Poche gare da ricordare (il ritorno col Bayern dove ha segnato), tante mediocri e un finale macchiato da un infortunio alla caviglia sinistra che ha lasciato molte perplessità (aumentate dal fatto che dopo aver dato forfait al Mondiale per club si è fatto beccare a giocare a padel con Theo Hernandez in Sardegna). Per settimane - ma forse ancora adesso? - il francese è stato sul mercato, lui ha cambiato numero e pare intenzionato a rimanere: ma quale Pavard ritroverà l'Inter?