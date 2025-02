Non è dato a sapersi come Inzaghi gestirà Bastoni, anche perché Carlos Augusto è ko per una contusione al polpaccio e resta in dubbio

Ultima settimana senza impegni per l'Inter , che dalla prossima ricomincerà a giocare ogni tre giorni tra Coppa Italia, campionato e Champions League. Fondamentale quindi sarà la gestione delle risorse, anche in vista del big match contro il Napoli del 3 marzo. Scrive Tuttosport: "Il bersaglio grosso porta alla sfida con Conte dove l’Inter dovrà arrivare al top con tutti i suoi titolari. In tal senso fondamentale sarà la gestione dei diffidati. Tre sono i big a rischio Mkhitaryan, Barella e Bastoni e il fatto che due siano architrave del centrocampo fa pensare che uno tra l’armeno e l’azzurro possa restare in panchina con il Genoa , dove partirà dal 1’ Frattesi, qualora sia Barella il prescelto, oppure Zielinski nel caso in cui sia Mkhitaryan a restare ai box.

Non è dato a sapersi come Inzaghi gestirà Bastoni, anche perché Carlos Augusto è ko per una contusione al polpaccio e resta in dubbio: una soluzione potrebbe essere dirottare a sinistra Acerbi e rimettere al centro De Vrij, reduce da due panchine. Diverso il discorso per Marcus Thuram: per lui si lavora già in ottica Napoli. Questo non vuol dire che salterà Genoa e Lazio, ma che è stato studiato un programma ad hoc per risolvere i fastidi alla caviglia che lo hanno condizionato a Torino. Un capitolo a sé merita il discorso Coppa Italia: vero è che Inzaghi farà un po’ di turnover ma l’allenatore è il primo a sapere quanto può essere pericoloso arrivare a Napoli dopo aver abdicato pure in un altro traguardo stagionale. L’arma in più a sua disposizione può essere Correa che già è entrato a Torino e potrebbe essere un jolly spendibile nei prossimi due impegni stagionali, prima di rimettere col Napoli la ThuLa al centro dell’Inter".