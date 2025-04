I derby, per natura, vanno sempre giocati col coltello tra i denti. Quello di stasera, regala motivazioni aggiuntive. Non c'è dubbio, per entrambe. Le sottolinea in qualche modo TuttoSport in edicola stamattina:

"Per continuare a sognare il Triplete, per avere comunque l’opportunità di andare a giocarsi un trofeo nel caso in cui in campionato e in Champions non finisse bene, per escludere i rivali dalla vetrina europea nella prossima stagione e per vendicarsi del rocambolesco ko in Supercoppa. Ma pure per... Salvare la faccia, per dare un senso leggermente migliore alla stagione - anche se poi il trofeo andrebbe vinto in finale a Roma -, per darsi una possibilità di participare almeno all’Europa League nell’annata ‘25-26 e, perché no?, spegnere il sogno dei cugini di vincere tre competizioni. Signori, benvenuti a Inter-Milan, al derby di Milano, il quinto della stagione. In palio c’è la finale di Coppa Italia".