La ricostruzione del quotidiano sull'ipotesi di cui si è parlato in questi giorni per il futuro dell'allenatore in caso di addio all'Inter

Daniele Vitiello Redattore/inviato 2 giugno 2025 (modifica il 2 giugno 2025 | 14:16)

Simone Inzaghi alla Juventus è stata per qualche giorno più di una suggestione. L'ipotesi ha rischiato seriamente di diventare concreta, ma qualcosa è andato storto. Cosa? Lo racconta TuttoSport in edicola stamattina, ricostruendo gli ultimi giorni e raccontando cosa ora può accadere all'allenatore in caso di addio all'Inter. Si legge sul quotidiano:

"Nel caso in cui Inzaghi dovesse far saltare il banco (e questo a oggi risulta il finale più probabile) due gli scenari che si aprirebbero per l’allenatore. Il primo porta ad accettare l’offerta dell’Al-Hilal - biennale con opzione per la stagione successiva da 50 milioni complessivi. Un’enormità. - Il secondo a un anno sabbatico. Un po’ come fatto da Massimiliano Allegri, per ricaricare le batterie e tornare al centro della scena con rinnovate ambizioni.

In verità - come ben sanno pure all’Inter - si sarebbe potuto aprire pure un terzo fronte legato alla Juventus. Cristiano Giuntoli, prima di essere sollevato dall’incarico, ha fatto un sondaggio con Tullio Tinti (difatti Inzaghi stesso parlò di «offerte arrivate anche dall’Italia»). L’abboccamento, fatto per capire le coordinate della possibile trattativa, si è fermato in un binario morto dopo che a Torino è stata rinnovata l’area tecnica".