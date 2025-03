Lautaro Martinez ritrova Romelu Lukaku. Gli batterà il cinque, come già accaduto, nei saluti di rito prima del calcio d'inizio, salvo poi sfidarlo da lontano nel tentativo di violare il Maradona. L'Inter ha bisogno dei tre punti oggi e anche dei gol del suo capitano, mai in rete contro il suo ex compagno di squadra. Lo sottolinea TuttoSport oggi. "Da quando si è sciolta la LuLa, l’interista non è mai riuscito a segnare nei tre confronti diretti giocati contro Lukaku.

Questo vale pure per “Big Rom” (che oggi ritroverà come avversario diretto quel formidabile “dobermann” di Acerbi, tenuto pure lui in ghiaccio con la Lazio) che però con Roma e Napoli, in due precedenti su tre, ha dovuto convivere con l’atmosfera per lui ormai tossica di San Siro nerazzurro che dai tempi del tradimento di Ronaldo “il Fenomeno” non dedicava tante “attenzioni” a un avversario. A fare da scudieri ai due - a meno si sorpresissime all’ultima curva - da una parte Giacomo Raspadori, dall’altra Marcus Thuram, rimesso in piedi per l’occasione. “Nessuno vuole essere Robin”, cantava Cesare Cremonini: ecco per una sera, visti i precedenti, sarà più difficile trovare Batman".