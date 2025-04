Prosegue il cammino in Champions League dell'Inter, che elimina il Bayern Monaco e si regala il passaggio in semifinale, dove affronterà il Barcellona. Per Tuttosport il migliore in campo dei nerazzurri è Lautaro Martinez: "Gioca una gara da attaccante totale, mostrando virtù dribblatorie che raramente erano emerse negli anni in nerazzurro. Tra l'altro - pure quando il Bayern domina la scena - è tra i pochi a non perdere mai lucidità. Il gol, segnato con un opportunismo da rapace, è la ciliegina in una prestazione da migliore in campo".