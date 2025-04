"A volte ritornano. Se lo farà da titolare nella formazione di Inzaghi, come sembra, o a gara in corso, poco cambia. Oggi pomeriggio Marcus Thuram giocherà per la prima volta nella sua carriera a Parma, in quella che è a tutti gli effetti casa sua. Che lo è stata, almeno, per i primi quattro anni di vita, vissuti a due passi dal Tardini: chissà che l’avvicinamento in pullman allo stadio, magari con il classico cuscino sottobraccio, non faccia riaffiorare vecchi ricordi dai cassetti della memoria dell’infanzia, quelli che colpiscono quando meno te lo aspetti".