Ts – Psg-Inter, pagelle: Dimarco, un incubo. Lautaro non c’è. Inzaghi da 4

Tanti 4 e anche un 3. Sono le pagelle di Tuttosport su Psg-Inter, gara a senso unico dominata dai francesi. Tra i peggiori c'è Dimarco, per lui voto 3. "Per lui Halloween è il 31... ma di maggio. Tiene tutti in gioco sul primo gol, dimentica Doué sul secondo (e devia il pallone rendendolo imprendibile per Sommer), non la vede mai".

3 anche per Bastoni: "Dalla parte di Doué c’è pure lui che non riesce mai a dare una mano al povero Dimarco. E, quando esce il compagno, è lui a essere infilato allo spiedo da Doué e Kvara". 4,5 per Lautaro: "Inzaghi l’ha tenuto per quasi un mese sotto una campana di vetro, ma se non si gioca mai - ovviamente pure per l’infortunio - è difficile fare click e tornare subito al top". Inzaghi 4: "Il Psg dà una lezione di calcio alla sua Inter".