"Non esente da qualche sbavatura la partita di Turpin, l’uomo a trequarti (per via delle maniche della maglietta, lunghe tirate a mezzo braccio sia d’estate che d’inverno). Alcuni fischi molto fiscali per l’Inter, diverse scelte tecniche non sempre precise (quello di Iñigo Martinez è braccio punibile e Barella stava andando via)". Apre così l'articolo del Corriere dello Sport in merito alla moviola di Barcellona-Inter.