Marko Arnautovic è il protagonista di queste ultime partite dell'Inter: l'attaccante austriaco sta attraversando uno splendido periodo di forma, e si sta rivelando decisivo con gol e assist. E ora, come scrive il Corriere dello Sport, sogna un finale importante: "Da un Triplete da tifoso a un Triplete da protagonista. È questo il sogno di Arnautovic, che non nasconde di aver soltanto assistito all'impresa interista del 2010, mentre il palcoscenico era tutto per Milito e compagni. [...] Lo scorso anno si è tolto una prima soddisfazione con lo scudetto della seconda stella: un traguardo storico, ma comunque raggiunto come semplice partecipante, senza incidere veramente. In questa stagione, invece, può essere davvero tutto diverso".