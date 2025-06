Altro errore in fase difensiva ieri contro l'Urawa per Federico Dimarco, che ha causato indirettamente il gol del temporaneo vantaggio

Altro errore in fase difensiva ieri contro l'Urawa per Federico Dimarco, che ha causato indirettamente il gol del temporaneo vantaggio dei giapponesi. Tuttosport oggi critica il laterale nerazzurro aspramente:

"Il gol preso è plastica fotografia di quanto stia attraversando l’Inter: dopo l’ennesimo pallone perso da Dimarco (da un paio di mesi un fattore - ma in negativo - per i tanti errori commessi in fase difensiva, alcuni anche marchiani) Kaneko ha acceso il turbo, superando con irrisoria facilità Carlos Augusto e Zalewski, da qui l’assist per Watanabe il cui tiro, sporcato da Darmian, è diventato imparabile per Sommer".