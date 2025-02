"Questo anche perché al quarto anno il 3-5-2 inzaghiano non ha più segreti per gli allenatori avversari che riescono sempre più spesso a trovare le contromisure per disinnescare la manovra nerazzurra. L’allenatore può vantare un alibi incrollabile: aveva chiesto un attaccante in grado di saltare l’uomo e non è arrivato. Però resta la sensazione che a livello tattico l’Inter abbia esaurito la sua forza propulsiva, essendosi ormai cristallizzata su certezze ben radicate che funzionano in Europa - dove il livello di attenzione da parte della squadra è senz’altro più alto - un po’ meno in campionato", l'analisi di Tuttosport.