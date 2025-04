"L'artiglio del Diavolo pronto ad avvelenare la stagione dell’Inter. Non sarà Triplete, chissà mai che Mourinho non se la rida. Ma ora attenti agli “zero tituli”, con Roma e Barcellona già si intuirà qualcosa. L’Inter chiude la Coppa Italia avvelenata e ammaliata dalla vena del Milan che, se avesse giocato solo derby, forse ne avrebbe cavato una stagione più gloriosa e meno insipida (tre vittorie in due pareggi in stagione). Anzi, avrebbe salvato l’onore". Apre così l'articolo di Tuttosport in merito alla sconfitta dell'Inter nel derby di Coppa Italia .

"Al Milan è bastato il primo, e unico tiro, in porta per riprendere il discorso degli altri derby: in vantaggio in tre partite su quattro. Ma il calcio non perde mai colpo per mostrare la sua stravaganza o per essere ingannatore. L’Inter ha cominciato la partita mostrando la sua essenza di squadra. Il Milan pareva la solita banda di solisti, talvolta accozzaglia. Leao ridicolizzato dall’inflessibile compagnia di Bisseck. I centrocampisti affannati a tener botta contro avversari solidi. Inter pronta a infilare varchi sulle fasce: prima Darmian con un tiro maldestro, poi Dimarco con calcio sulla traversa. Affanno Milan e suonate senza mira dell’Inter. Che, poi, sulla distanza sono diventate cruccio, pena e punizione. Lautaro ha dato l’avviso che qualcosa non quadrava calciando maldestramente (destro alto) un pallone recapitato da Taremi. Un errore a cui Lautaro ha abituato anche in altre partite e, talvolta, i suoi errori sono stati determinanti", rimarca il quotidiano.