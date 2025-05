Per l’allenatore è pronto un biennale, con opzione per la terza stagione, da 50 milioni. Ecco cosa c’è a cementare le certezze arabe

Oggi più che mai c'è grande incertezza sul futuro di Simone Inzaghi: anche ieri durante il media day il tecnico dell'Inter ha affermato di dare la priorità al club nerazzurro, senza negare però di avere offerte importanti. Cosa risulta in merito a Tuttosport: "A latitudini saudite si sparge ottimismo a piene mani soprattutto sul sì dell’allenatore dopo la finale di Monaco, come peraltro dichiarato l’altro giorno urbi et orbi da Saudi Sports Company, televisione che detiene i diritti in esclusiva di Saudi Pro League, King’s Cup e Saudi Super Cup. Per l’allenatore è pronto un biennale, con opzione per la terza stagione, da 50 milioni.