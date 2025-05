In una notte da leggenda, che verrà ricordata per sempre, l'Inter batte il Barcellona e torna in finale di Champions League dopo due anni

Marco Macca Redattore 7 maggio 2025 (modifica il 7 maggio 2025 | 12:03)

In una notte da leggenda, che verrà ricordata per sempre, l'Inter batte il Barcellona e torna in finale di Champions League dopo due anni. Anche Tuttosport si inchina all'impresa dei nerazzurri: