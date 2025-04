Il migliore in campo dell'Inter contro il Cagliari, secondo Tuttosport, è Arnautovic, voto 7,5 per l'ex Bologna

Il migliore in campo dell'Inter contro il Cagliari, secondo Tuttosport, è Arnautovic. "L’ultimo tripletista indica la via segnando un gol e regalando a Lautaro il pallone del bis. Dietro la ThuLa ormai è per distacco la scelta più affidabile che ha Inzaghi nel mazzo", il giudizio del quotidiano che poi dà 7,5 all'austriaco.