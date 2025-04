"Candeline spente e flut in pezzi per il compleanno di Simeone Inzaghi. Le prime ore dei suoi 49 anni non sono state proprio esaltanti. Brinderanno invece Bayern e Napoli. La difesa nerazzurra, vista ieri, è garanzia di successo: per gli altri. Inter, ovvero stravaganze al potere. Un potere in campionato che il Parma ha messo in dubbio, se la difesa non ritroverà la solita solidità. Così non va. Un pari non salva la faccia e nemmeno la classifica. E Harry Kane, se martedì ci sarà, starà già affilando il piedone per la sfida Champions in Germania. Il Parma ha fatto lezione sul bello e sul brutto nerazzurro". Apre così l'articolo di Tuttosport in merito a Parma-Inter finita 2-2.