"Dubbio seconda punta per mister Runjaic, nella formazione che proverà a dare filo da torcere all’Inter. Con Thauvin e Sanchez fuori, infatti, il problema è legato all’interprete da affiancare a Lucca in quello che sarà, molto probabilmente, un 3-5-1-1, con l'abbandono, momentaneo, della difesa a 4. Il tecnico non si è sbilanciato sulla scelta, lanciando un «lasciatevi sorprendere da come giocheremo» in conferenza stampa. Davis non è pronto per giocare 90 minuti, quindi è difficile ipotizzare un suo impiego dall'inizio, come nella gara d'andata. La scelta dovrebbe cadere su Ekkelenkamp con l'olandese chiamato a creare scompiglio fra le linee. Iker Bravo vuole giocarsi una chance, come già successo a San Siro, sponda Milan, ma è più probabile possa arrivare a gara in corso per aumentare la pericolosità offensiva, in caso di necessità".