Tant’è la Dea è lì, a tre punti dall’Inter, uno sputo in questo campionato di frenate improvvise e inattese. Chissà se l’idea di avvicinarsi alla testa della classifica possa generare nella Juventus di Motta tutta quella sicurezza e quella determinazione, assenti nel corso dei primi sette mesi della stagione. Certo, finire la stagione lottando per lo scudetto sarebbe un modo molto concreto per evitare un cambio di allenatore che, oggi, è un’ipotesi tutt’altro che remota. I tifosi, ieri sera, ci scherzavano sopra, per la serie “non capita, ma se capita”, ma ci vuole un ottimismo spericolato per pensare che la Juventus possa fare sette punti in più dell’Inter (o 6 più del Napoli) nelle prossime dodici giornate. Ma un caffè sospeso lo può bere chiunque, funzionerà così anche per lo scudetto? Non siamo pratici, tocca aspettare".