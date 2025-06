Il fantasista argentino, tornato ad allenarsi e partito per il Mondiale per Club, potrebbe ritrovare continuità altrove

C'era anche Valentin Carboni sull'aereo che ha portato l'Inter negli Stati Uniti, dove si terrà il primo Mondiale per Club a 32 squadre . Il fantasista argentino, dopo il grave infortunio che lo ha costretto a saltare la scorsa stagione, è tornato ad allenarsi e in quetsi giorni si è messo a disposizione di Cristian Chivu, suo mentore ai tempi della Primavera nerazzurra. Il suo futuro, tuttavia, potrebbe essere ancora una volta altrove, così da permettergli maggior continuità di impiego.

Su di lui, come riporta Tuttosport, c'è da registrare l'interesse del River Plate: "A tal proposito River Plate-Inter potrebbe essere la giusta occasione per capire se Valentin Carboni possa essere l'erede di Mastantuono per i "Milionari": in Argentina il figlio d'arte è stato indicato come obiettivo reale dei sudamericani".