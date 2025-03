"Tra i temi da risolvere, in una squadra che ancora deve conoscere a fondo e che recupera Moder e Ueda, ma che rispetto all’ultima di campionato - 0-0 col Nec - perde anche Carillo, Targhalline e Hartman (non in lista Uefa), c’è l’assenza di un terzino destro vista la squalifica di Givairo Read: «Ho un’idea per quel ruolo e sarà una sorpresa - assicura van Persie -, anche per lui». Potrebbe toccare a Smal, adattato a destra nella difesa guidata da David Hancko, da tempo obiettivo dalla Juventus sul mercato, mentre in attacco ci sarà Julian Carranza, giustiziere europeo del Milan".